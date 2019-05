Warmlaufen für den Frauenstreik

SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen rief die Männer auf, am 14. Juni den Frauen die Teilnahme am Frauenstreik möglich zu machen: «Übernehmt an diesem Tag die Dienste und Schichten der Frauen», sagte sie. Der Streik sei nötig, denn es sei höchst ungerecht, dass ein Vermögensverwalter vier Mal mehr verdiene als eine Kita-Mitarbeiterin.

Mächtig ins Feuer redete sich SP-Nationalrat Corrado Pardini. In seiner Ansprache liess der Präsident des kantonalen Gewerkschaftsbundes kein gutes Haar am Kapitalismus und machte ihn für alle Übel der Welt verantwortlich. Deshalb gelte: «Wir können nur kollektiv gegen die Arroganz des Kapitals ankämpfen.»