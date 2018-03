Wahlkampfleiterin mit 22 Jahren

An Semiramis Mordasini kommt man nicht so leicht vorbei: Die kleine Frau mit den voluminösen braunen Haaren spricht jeden an, der ihr in den Lauben entgegenkommt. «Ein Sablé für auf den Märit?», fragt sie, setzt ein breites Lächeln auf und drückt den Passanten ein mit «FDP» beschriftetes Güezli in die Hand.

Semiramis Mordasini, genannt «Semi», ist als Grossratskandidatin für die städtische FDP im Rennen. Das Spezielle daran: Mit gerade einmal 22 Jahren schmeisst die gebürtige Bernerin den Wahlkampf der städtischen Partei. Ihr Ziel ist es, einen dritten Sitz für die Partei zu erzielen.

Die Strategie ist einfach: Auf der Strasse auf Leute zugehen, sie mit Flyern, Feuerzeugen und Sablés eindecken und möglichst oft ins Gespräch kommen. «Wir wollen die Nähe zu den Bürgern wiederherstellen, von der die Partei so oft spricht.»

Dies verdeutlicht auch der Blick auf die Wahlagenda, die Mordasini zusammen mit den Wahlkampfleitern der Jungfreisinnigen und dem Verein Digital-Liberal gestaltet hat: Bis zum 25. März sind insgesamt vier Stand- und vier Verteilaktionen geplant – ein eher altmodisches Programm, das die junge Wahlkampfleiterin anbietet.

«Wir haben auch viele moderne Ansätze», rechtfertigt sich Mordasini, «etwa gingen wir mit den Wählenden in der Ka-We-De schlööfle oder waren mit Virtual-Rea­lity-Brillen vor dem Rathaus ­präsent.» Natürlich sei die frei­sinnige Partei auch auf den sozialen Medien präsent – allen voran der Verein Digital-Liberal – der Schwerpunkt liege aber klar auf der Bürgernähe.

Weg von der «Bonzenpartei»

Semi Mordasini ist bekannt für ihr grosses Mundwerk – sie spricht frei von der Leber weg und bedient sich klarer Worte, um ihre Meinung zu verdeutlichen. «Meine Mutter sagt immer: Dein grösster Fehler ist deine Ehrlichkeit.» Eine Art, die nicht immer gut ankommt. In ihrerJugend ­etwa bereitete ihr diese Direktheit mehrmals Probleme – weshalb sie beispielsweise auch die Schule wechseln musste.

Auch innerhalb der eigenen Partei nimmt sie kein Blatt vor den Mund. So weist sie ihre Kollegen etwa auch mal mit radikalen Worten auf ihr Fehlverhalten hin. Mit der Leistung der FDP-Stadt­räte ist Mordasini nämlich nicht immer zufrieden: «Die Fraktion sollte endlich eigenständiger und selbstsicherer werden und die freisinnigen Kernthemen stärker einbringen.»

«Momentan haben wir den Ruf einer ‹Bonzenpartei›. Dem müssen wir entgegenwirken.»Semiramis Mordasini, FDP Stadt Bern

Ähnlich deutliche Worte findet Mordasini, wenn sie erklärt, weshalb man auf das Flyer-Verteilen unter den Lauben nicht verzichten könne: «Momentan haben wir den Ruf einer ‹Bonzenpartei›. Dem müssen wir entgegenwirken und zeigen, dass wir Tag und Nacht auf der Strasse sind.» Ausserdem komme man so am ehesten mit neuen potenziellen Wählerinnen und Wählern in Kontakt.

Stolzer Sprössling

Das beweist sich auch in den Lauben: Ein älteres Paar bleibt stehen und begutachtet Semiramis Mordasinis auffallend rote Jacke. In grossen weissen Buchstaben steht darauf ihr Familienname geschrieben. «Sind Sie von den Mordasinis?», fragt der Herr, und die Wahlkampfleiterin setzt wieder ihr charakteristisches Lächeln auf.

Semiramis Mordasini macht keinen Hehl daraus, dass sie ein Sprössling des gleichnamigen städtischen Malerunternehmens ist. Im Gegenteil: Gerne nimmt sie den Ball auf und erzählt dem Ehepaar die Geschichte ihrer Familie.

Auch ihr Äusseres zeigt die ­Familienzugehörigkeit deutlich: Neben dem auffälligen Haarschopf gehören besonders die rote Mordasini-Jacke und das darunter getragene dunkle Polohemd zu ihrem Markenzeichen. In Letzterem sieht man die junge Frau auf jedem Wahlplakat, in ihm würde sie sogar an die Session oder gar an einen Galaanlass gehen. «Nicht einmal für ein Date würde ich mich chic machen», stellt Mordasini fest.

Einen Anlass gibt es dann aber doch, für den Mordasini ein Kleid anziehen würde: «Wenn ich jemals heirate, dann wird das richtig pompös: mit Kirche, Fest und weissem Kleid.» Der katholische Glaube ist ein wichtiger Teil von Mordasinis Leben; früher war sie lange Messedienerin, besuchte jeden Sonntag die Messe. «Heute bleibt wegen der Politik kaum noch Zeit dafür.»

Ein alter Hase

Trotz ihrem jungen Alter ist ­Mordasini, zumindest politisch, schon fast ein alter Hase: Bereits mit 8 Jahren sass sie im Kinderparlament, danach hatte sie lange den Vorsitz des Jugendparlaments inne und war gleichzeitig Mitglied der Jungfreisinnigen. Und seit letztem Jahr sitzt sie in der Parteileitung der FDP Stadt Bern.

Neben diesem starken politischen Engagement bleibt nur wenig Zeit für anderes. Diese freien Stunden verbringt die resolute Frau entweder in der Natur oder mit ihren Freunden.

Und auch beruflich gibt es noch einiges zu erreichen: Aktuell befindet sich Mordasini in der Ausbildung zur Gemmologin – zur Wissenschaftlerin für Edelsteine. Am liebsten würde sie in diesem Bereich irgendwann als Händlerin arbeiten: «Das würde gut zu mir passen – weil ich halt gerne ‹schnurre›».

Die grosse «Schnurre», die sich Mordasini selber zuschreibt, helfe schliesslich auch dabei, als junge Frau unter den eher älteren Mitgliedern der städtischen FDP zu bestehen. Sie hätte zumindest noch nie das Gefühl gehabt, dass man sie wegen ihres Alters nicht ernst nehmen würde. (Berner Zeitung)