In zuverlässiger Regelmässigkeit drehten sich im letzten Jahr die grossen Berichte im Blättchen «Radelfinger» um das Bauwesen der Gemeinde. Es ging darin nicht um Neubauten oder Sanierungen im Dorf, sondern darum, was alles schiefläuft. Um die Baustellen auf den Baustellen, sozusagen. Man musste aber schon etwas graben, um in den Texten auf den Kern zu stossen – die Headlines versprachen kaum brisanten Inhalt.