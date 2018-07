Von verletzten und bettelnden Geissen

Ist es im Tal heiss und liegt der Himmel blau über der Gantrischkette, schnüren Hunderte von Stadt- und Agglobewohnern die Wanderschuhe und fahren hoch zur Wasserscheide.

Einige spazieren nur bis zum Gantrischseeli. Viele unternehmen die Standardwanderung Wasserscheide, Leiterepass, Morgetenpass, Wasserscheide. Von der Alp Obriste Morgeten sind auf dem Grat oben Karawanen von Wanderern zu sehen.

Viele von ihnen machen einen Halt beim Kiosk auf der Morgetenpasshöhe, kaufen Käse, Wurst und Getränke, sitzen auf der neuen Holzbank, die der Heli vor ein paar Tagen heraufflog.

So weit, so gut. Die Aussicht ist wunderbar, und die Bergwelt wäre friedlich, wären da nicht unvernünftige Leute, die ihre Hunde frei laufen lassen. Auch wenn diese nur spielen wollen – Kühe und Geissen geraten ob der fremden Vierbeiner leicht in Panik.

So wie diese Ziege, die von einem Schäferhund gejagt wurde, flüchtete, sich ein Bein brach, eine Blutvergiftung erlitt und getötet werden musste. Bei einer andern lief die gleiche Szene glimpflich ab: Sie war am Euter verletzt, musste wegen drohenden Milchstaus trotzdem gemolken werden und litt dabei Schmerzen.

Und da gibts noch die tierliebenden Touristen, die dem Charme bettelnder Geissen erliegen. So wie vor ein paar Tagen. Wie Drogensüchtige folgten Siegenthalers Geissen den Menschen, die ihnen Leckerbissen zugesteckt hatten. Die verfressenen Viecher spazierten über den Morgetenpass talwärts bis zur Bire-Alp. Zum Glück kennt man sich.

Der Bauer der Bire-Alp meldete sich telefonisch auf der Obriste Morgeten und Sennerin Martina Lempen musste mit Treibhund Rex einen fast 2-stündigen Fussmarsch auf sich nehmen, um die Ausreisser zu holen.

Deshalb, liebe Touristen: Bitte Hunde an die Leine nehmen und die Tiere auf der Weide nicht füttern. Die kriegen genug Leckerbissen auf der Alp. Zudem ist das, was wir Menschen gerne essen, für Ziegen nicht unbedingt bekömmlich. (Berner Zeitung)