Von den Jahreszeiten eines berühmten Berner Farbmeisters

Sind Sie ein Roter, ein Blauer oder ein Gelber? Oder anders gefragt: Materiell, spirituell oder intellektuell? Johannes Ittens Farbtyplehre aus den 1920er-Jahren macht aus den Grundfarben Bedeutungsträger mit psychologischem Charakter. Der 1888 als Sohn eines Lehrers und Landwirts im Berner Oberland geborene Itten hatte sich sein Leben lang in Theorie und Praxis mit Farben beschäftigt. Er war Künstler und Lehrmeister, zeitweise Anhänger der obskuren Mazdaznan-Lehre und Weggefährte von Paul Klee und Walter Gropius.

Der Wunsch nach Ordnung

Ittens Hauptwerk zur Farbenlehre ist «Kunst der Farbe» (1961), in dem er seine Theorie der «Sieben Farbkontraste» ausgearbeitet hat. Der Wunsch, Farben in ein Ordnungssystem zu pressen, ist uralt. Bereits der griechische Philosoph Aristoteles (384–322 v. Chr.) hatte Farbmischungen un­tersucht. Das 19. Jahrhundert war dann farbtheoretisch eine regelrechte Blütezeit: Es erschienen etwa Johann Wolfgang von Goethes «Zur Farbenlehre» (1810), Arthur Schopenhauers «Über das Sehn und die Farben» (1816) oder Philipp Otto Runges «Farben­kugel».

Itten gehörte zu den Schülern des Farbtheoretikers Adolf Hölzel, der in Stuttgart an der Kunstakademie lehrte. Das bei ihm Gelernte gab er als Bauhaus-Lehrer in Weimar von 1919 bis 1923 an seine Schüler weiter. Er schuf seinen auf Runges Farbenkugel basierenden berühmten Farbstern. Einen tieferen Einblick ins Schaffen von Itten und seinem Weggefährten Klee erhielt man 2012 in der Ausstellung «Itten –Klee. Kosmos Farbe» im Kunstmuseum Bern. Erstmals wurden da die beiden am Bauhaus aktiven Künstler einander gegenübergestellt.

Pädagoge oder Pfarrer?

Was für ein Lehrer war Itten? Am Bauhaus, der 1919 von Walter Gropius gegründeten Kunstschule in Weimar, erteilte er einen Vorkurs. Der ganzheitlich ausgerichtete Unterricht beinhaltete nebst Form- und Gestaltungs­lehre auch rhythmische Bewegungs-, Meditations- und Sensibilisierungsübungen. Sein Kopf sei halb Schulmeister, halb Pfarrer, spöttelte Paul Klee nach dem Besuch von Ittens Unterricht. Fotos aus jener Zeit zeigen Itten kahl geschoren und in einer Art Mönchskutte. Nach Knoblauch soll es angeblich in seinen Klassen gerochen haben. Ein esoterischer Sonderling?

Marion Lichardus-Itten, die Tochter des 1967 in Zürich verstorbenen Künstlers und Präsidentin der Itten-Stiftung in Bern, erinnert sich an einen ganz normalen Vater. Sie sei reformiert getauft worden, und Esoterik habe in ihrem Elternhaus keine Rolle gespielt. Lichardus-Itten sieht, wie sie sagt, «in der zugegeben seltsamen Phase» ihres Vaters eine temporäre Sinnsuche. Schliesslich sei damals eine ganze Generation von den Schrecken des 1. Weltkrieges trauma­tisiert gewesen. Ein bodenstän­diger Bauernbub sei ihr Vater im Herzen gewesen, der auf Spaziergängen an keiner Kuh habe vorbeigehen können, ohne diese hinter den Ohren zu kraulen. «Itz redeni de Bärndütsch», habe er zu ihr und den zwei Brüdern gesagt, wenn sie ungehorsam gewesen seien. Und ja, natürlich spielten Farben in ihrem Elternhaus eine grosse Rolle. «Seine Bilder hingen ja bei uns an der Wand.»

Jahreszeiten: Vier Typen

«Sie sind ein Frühlingstyp? Sie sollten warme Farben mit einem hohen Gelbanteil tragen.» So oder ähnlich klingen Beraterinnen der in der USA kommerzialisierten «Colour me beautiful»- Bewegung. Dass sie sich dabei auf Ittens Farbenlehre berufen, weiss heute kaum noch jemand. Itten gliederte die Jahreszeiten in vier Typen und ordnete ihnen Farben zu. «Im Frühling erzeugt (entzündet) Lila das Gelbe. Im Herbst löscht braunrote Hitze sich an blaugrünem Frost», notierte er in einem Tage­buch.

Von Streifen und Feldern

In seinem Zyklus zu den vier Jahreszeiten setzte er die Theorie in abstrakte Malerei um. Farbige Streifen und Felder bestimmen seine Gemälde, immer davon ausgehend, dass Kontraste Harmonie erzeugen. Eine wichtige Rolle spielte für Itten auch die Musik. Sein Gemälde «Horizontal-Vertikal» (1915) ist in Anlehnung an musikalische Proportionen entstanden. Itten war überzeugt von der Analogie zwischen Ton und Farbe. Er studierte theosophische Literatur, bei der jedem Menschen eine «farbige Aura» zuteil wird. Rot, Gelb, oder Blau – jede dieser Grundfarben ist ein eigener Kosmos. (Berner Zeitung)