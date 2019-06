Von Profi- und Proletentum

Mit ihren Texten überschreiten die beiden Rapper immer wieder ganz bewusst die Grenzen des allgemein Akzeptierten. Verschiedene ihrer Alben sind inzwischen wegen jugendgefährdender Aussagen in Deutschland indiziert worden, ihr Song «0815» trat im April letzten Jahres mit nur einer Textzeile («Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen») gar eine Lawine los, die schliesslich darin gipfelte, dass der deutsche Musikpreis Echo abgeschafft wurde.

Die gesamte deutschsprachige Medienwelt diskutierte daraufhin mal wieder, was Kunst darf und was nicht – die Staatsanwaltschaft Düsseldorf entschied schliesslich, die Aussagen seien von der künstlerischen Freiheit gedeckt –, und sie selbst zertrümmerten in einem Video demonstrativ ihre Trophäen.

Die Musikalität vergessen

Kurz: Sie sind streitbar, und sie haben es auf Streitbarkeit angelegt. Wie allerdings zelebriert man diese provokative, testosteronschwangere Musik spannend auf der Bühne? Die Antwort auf diese Frage bleiben Farid und Felix Blume bei ihrem Auftritt am Vibez-Festival schuldig. Er zeugt in ganzer Länge von der Unfähigkeit, ihre Stücke, die auf Portalen wie Youtube, Spotify oder Apple Music millionenfach gestreamt werden, musikalisch ansprechend zu präsentieren.

Die Stiernacken-Attitüde, die sie zu ihrem Markenzeichen gemacht haben, gerät ihnen auf der Bühne vom ersten Moment an zum Stolperstein. Was man hört, sind dumpf dröhnende, unkontrolliert wirkende Stimmen, die sich in einem Dauerschwanzvergleich mit der Konkurrenz messen. Doch das dargestellte Selbstbewusstsein überragt die Leistung bei weitem.

Das könnte man vielleicht auch vom Franzosen Booba sagen, der wenig später auf der grossen Bühne steht und sich beim Vortrag seiner abgehackten Textzeilen im Energiesparmodus bewegt und höchstens mal die Whiskeyflasche anhebt, um einen Schluck zu nehmen. Der Sound kommt glasklar aus den Boxen, sein Rap lebt von dieser stockenden Reduziertheit.