Von Graffenried verliest öffentlich Menschenrechtserklärung

Alec Von Graffenried wird die UNO-Menschenrechtserklärung öffentlich verlesen. tut dies, weil sich an diesem Tag die Verabschiedung dieser Erklärung zum 70. Mal jährt.

Die Stadt Bern nimmt mit diesem Auftritt von Graffenrieds an einer internationalen Städteinitiative teil, wie die Präsidialdirektion der Stadt Bern am Mittwoch mitteilte. Die Vereinigung, welche den Impuls für diese Initiative gegeben hat, will damit an die Wichtigkeit der Menschenrechte erinnern.