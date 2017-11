Von Apéro zu Apéro

Im nächsten Januar wird Urs Wüthrich, langjähriger Redaktor bei der Berner Zeitung, pensioniert. In seiner journalistischen Karriere hat er mehr als 20-mal über den Apéromara­thon am Zibelemärit berichtet. Heute berichten wir über ihn.

Es ist 7 Uhr in der Früh, als wir «sru», so sein BZ-Kürzel, vor dem Hotel Schweizerhof in Bern treffen. Drinnen im Salon Trianon haben sich schon über 300 prominente Bernerinnen und Berner eingefunden. Der Bärentrust verleiht hier den «Bäredräck»-Preis, heuer an Christoph Hoigné. Laudator ist Stapi Alec von Graffenried.

Urs Wüthrich erinnert sich, wie er vor vielen Jahren aus dem Schweizerhof seinen Artikel per Telefon an die Redaktion diktierte. «Ich bin an diesem Zibelemärit den ganzen Tag im Schweizerhof geblieben – von 6.30 Uhr am Morgen bis 23.30 Uhr am Abend.»

Das geht heute nicht. Um 10.30 Uhr ruft der nächste Apéro, diesmal auf Einladung der Berner Stadtschützen im Rathaus, wo, so will es die Tradition, der Regierungspräsident des Kantons Bern die Begrüssungsrede hält. Bernhard Pulver kann Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur, Armee und Gesellschaft willkommen heissen.

Schlag auf Schlag gehts weiter, der Apéro der Mobiliar und des Hotels Bellevue Palace ruft. «Schon früher jammerten die Leute, wenn sie keine der exklusiven Einladungen erhielten», sagt Urs Wüthrich. Das ist heute immer noch so. In diesem Jahr warteten auf die rund 900 Gäste unter anderem 400 Zwiebelkuchen, 150 Kilo Fleisch in verschiedenster Form sowie 8000 belegte Brötchen.

Die Promi-Dichte ist gross. Hier ein Hallo, dort ein Händeschütteln. «Man sieht an allen Apéros immer ein bisschen die gleichen Leute», sagt «sru» und gönnt sich einen Schluck Weisswein. Bern ist ein Dorf, man kennt sich.

Schliesslich kommt es für Urs Wüthrich im Bellevue noch zu einer Premiere: Zum ersten Mal isst er an einem Zibelemärit-Apéro etwas. Ein Raclette auf der Terrasse solls sein. Das Wetter passt. (Berner Zeitung)