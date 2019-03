Vom Velosolex bis zur Panzerabwehrkanone

Ihn interessiert Lot 72, eine Armee-Feldküche mit Jahrgang 1946. Er will wissen, zu welchem Preis diese Küche verkauft wird – 6'000 Franken –, weil er selber eine besitzt und gedenkt, sie dem unterlegenen Bieter zu offerieren.

Für Lot 14, eine Harley-Davidson mit Seitenwagen, wird nicht genug geboten, Lot 37, ein Maserati Shamal 1992 wird für 50'000 Franken unter Vorbehalt versteigert – das heisst, der Verkäufer hätte dafür gerne 65'000 gehabt. Auch ein Bentley Saloon 1965 kommt mit 38'000 Franken nicht auf den erwünschten Preis von 45'000 Franken. Es ist auffallend, dass viele Geschäfte nur mit diesem Zusatz «unter Vorbehalt» abgeschlossen werden und sich der Verkäufer wird entscheiden müssen, ob er sich von seinem Oldtimer auch für weniger Geld als erhofft trennen kann.

Warten auf die Kanonen

Nach rund drei Stunden ist die Auktion bei Lot 73 angelangt, der ersten von drei Kanonen. Auktionator Breitenmoser erlaubt sich den Scherz, dass es dafür Computerangebote aus Syrien und dem Irak gebe.

Versteigert wird die Haubitze Jahrgang 1946 – Schätzpreis 15'000 bis 20'000 Franken – für bloss 1'000 Franken an einen Käufer weit hinten im Saal. Die Flugabwehrkanone 1944 mit Schätzpreis 5'000 bis 10000 geht für 2'250 Franken an einen ­­Kuriositätensammler aus dem Kanton Bern, der seinen Namen nicht in der Zeitung sehen will. Die Panzerabwehrkanone 1950 schliesslich, Schätzpreis wiederum 10'000 bis 15'000 Franken, wird für 1'500 Franken von zwei jungen Toffenern ersteigert, die im Auftrag eines Sammlers handeln.

Traktor auf Sonntagsfahrt

«Jetzt zu den Traktoren, für alle die, die auch gerne einmal Subventionen hätten», sagt Auktionator Breitenmoser zu Lot 45, einem Porsche Junior 109 mit Jahrgang 1963, der mit 17'000 Franken über dem unteren Schätzpreis verkauft wird.

In der Folge zeigt sich, dass insbesondere Traktoren der Marke Porsche bei solchen Bietern auf Interesse stossen, die wohl nicht auf Subventionen angewiesen sind. So wird der Porsche-Traktor 409 mit Jahrgang 1962 unter Applaus zum Tageshöchstpreis von 200'000 Franken an einen Interessenten am Telefon verkauft.

«Bei der Marke Porsche spinnen die Leute», kommentiert ­­Richard Hunn aus dem solothurnischen Walterswil. Hunn selber bietet bei einigen Traktoren anderer Marken mit, kommt aber nicht zum Zug – wohl zur Freude seiner Frau, die ihn mit den Worten «Bring nüt hei» verabschiedet habe.

Zu erwähnen wäre noch Lot 46, ein Bührer-Traktor 1956, der für 3'000 Franken vom jungen Nick Böhi aus Bellach ersteigert wird. Und warum? «Aus Lust und Laune», sagt er, «es sieht einfach gut aus, am Sonntag mit zwei Frauen auf dem Kotflügel durchs Dorf zu fahren.»