Vom Provisorium zum Providurium?

Hündeler, Velofahrer, Spaziergänger, Jogger – alle gehen sie in diesen allmählich frühlingshaften Tagen am rechten Aareufer in Muri zwischen Wehrliauparkplatz und Muribad ihren Weg. Rauf. Runter. So wie immer.

Dass sie dies noch tun können, ist jedoch nicht selbstverständlich. Wäre es nach den Plänen des Kantons gegangen, hätte alles ­anders kommen sollen. Knapp ein Jahr ist es her, als er mit einer Ankündigung für Aufregung sorgte.

Man wolle der Aare in ­diesem Bereich in Zukunft mehr Platz geben und den Aareweg deshalb aufheben. Dies, indem man dem Fluss freien Lauf und die seit Jahren fortschreitende Erosion wirken lässt. Als Ersatz schlug der Kanton den Bau eines Alternativwegs rund 40 Meter landeinwärts vor.

Bäume gegen die Strömung

Das drohende Verschwinden der prächtigen Baumallee liess die Muriger Bevölkerung auf die Barrikaden gehen. 3400 Personen wehrten sich mit einer Petition. Im November krebste der Kanton schliesslich zurück und entschied sich zusammen mit der Gemeinde, einen Marschhalt einzulegen. Will heissen: Alles soll vorerst beim Alten bleiben und die Erosion mit provisorischen Massnahmen gebändigt werden.

Ebendiese provisorischen Massnahmen sind nun umgesetzt. Seit letzter Woche ragen fünf sogenannte Baumbuhnen vom Ufer her quer in den Fluss hinein – eine Art natürliche Bremsvorrichtung bestehend aus mehreren 9 bis 15 Meter langen Bündeln aus Baumstämmen. «Die Buhnen lenken die Hauptströmung vom Ufer weg und sollen so die Erosion zurückhalten», ­erklärt Thomas Wüthrich, Bereichsleiter Wasserbau beim kantonalen Tiefbauamt.

Nebst den Buhnen wurde gleichzeitig der ­alte, teils unterspülte Uferschutz auf der Höhe des Wehrliauparkplatzes durch Steinblöcke ersetzt. Dies, um die dahinterliegende Trinkwasserschutzzone zu schützen.

Die Suche nach der Lösung

Weil sich der Uferweg in einem Auengebiet von nationaler Bedeutung befindet, sind in diesem Bereich feste Verbauungen tabu. Für die provisorischen Massnahmen hat der Kanton eine Bewilligung für die nächsten fünf Jahre erhalten. «So lange beobachten wir nun, wie sich die Situation entwickelt», so Wüthrich. Was mit dem Uferweg danach passiert, ist offen. «Der Marschhalt gibt uns Zeit, gemeinsam Lösungsvarianten zu studieren.»

«Wir wollen Sachen umsetzen, die akzeptiert werden.»Thomas Wüthrich, Tiefbauamt Kanton Bern

Wie viele neue Ideen dabei herauskommen, wird sich zeigen. Fakt ist: Mit dem Uferabschnitt befassen sich Experten bereits seit Jahren. Schon 2006 stand die Verlegung des heutigen Aarewegs zur Diskussion. Auch eine Variante, bei der Stege dereinst über abgebrochene Wegstellen führen könnten, wurde ins Auge gefasst und ist eigentlich schon genehmigt.

Die Massnahme sollte realisiert werden, sobald die Strömung den Weg weggeschwemmt hat. Aus Kosten- und Unterhaltsgründen hat man die Lösung aber wieder fallen gelassen und stattdessen den Ersatzweg weiterverfolgt. Dieser ist nach dem heftigen Widerstand nun aber «bis auf weiteres auf Eis gelegt», so Thomas Wüthrich.

Providurium scheint möglich

Wirklich gebilligt scheint in Muri nur eine Variante: der Status quo. Könnte das derzeitige Provisorium also am Ende gar zu einem Providurium werden, um den Uferweg in seiner heutigen Form zu erhalten? Thomas Wüthrich will dazu keine Prognose abgeben. Für ausgeschlossen hält er das Szenario aber nicht – vorausgesetzt, die Verlängerung des Provisoriums würde nach fünf Jahren bewilligt. «Letztlich wollen wir Sachen umsetzen, die akzeptiert werden.»

Und was sagt die Gemeinde dazu? Käme ihr ein Providurium nicht ohnehin entgegen, zumal so der beliebte Uferweg beibehalten werden könnte und es keinen weiteren Widerstand gäbe? Die Verantwortlichen wollen sich auch dort nicht auf die Äste hinauslassen. «Für Muri ist es wichtig, dass es zwischen der Wehrliau und dem Muribad eine gesicherte und attraktive Wegverbindung gibt», sagt Thomas Marti, Leiter Umwelt und Verkehr bei der Gemeinde.

Er lässt aber durchblicken, dass die Verlängerung des Provisoriums durchaus eine Möglichkeit ist. «Wenn sich diese Massnahme als wirksam herausstellt, sie uns nicht allzu viele Ressourcen kostet und damit auch die Bevölkerung zufrieden ist, wäre das eine gute Lösung.» (Berner Zeitung)