Vom Parkplatz, der keiner sein durfte

Es war einmal ein Parkplatz, der gar keiner sein durfte. Er befand sich in Thörishaus an einer Baracke, in der früher mal ein Denner geschäftete. Bis vor drei Jahren verlief sein Leben in geordneten Bahnen. Tag für Tag kamen die Kunden zum Einkaufen und stellten ihr Auto ganz selbstverständlich auf einem der Parkfelder ab, die direkt am nicht eben schmucken Bau aufgemalt waren.