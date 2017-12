Vom Oberland an den Murtensee

Reben würde man oberhalb des Murtensees in der bernischen Exklave Clavaleyres nicht unbedingt vermuten. Aber an einem Südhang im oberen Hubel auf dem Hof der Familie Chervet, auf bernischem und freiburgischem Kantonsgebiet, wachsen auf 72 Aren Trauben.

Und zweimal im Jahr, vor Weihnachten und an Ostern, laden die Chervets – Vreni, Alfred der Ältere und Alfred der Jüngere – zur Degustation ein. So standen am vergangenen Samstag dicht gedrängt an die zwanzig Personen im Käsekeller, nippten an Weingläsern und verköstigten sich mit Brot sowie Alp-, Hobel- und Pfefferkäse.

«Chüejerwy» ist der Eigenname der vier verschiedenen Weine, ein Weisser aus Solaris-Trauben, ein Rosé und ein Roter aus der Sorte Regent und ein Pinot noir. Die Spezialität, das «Berner Meitschi» aus Chasselas-Trauben, konnte nicht degustiert werden, der sei so gut wie ausverkauft, «da geht es um die letzten Flaschen», sagte Chervet junior.

Kaffee mit Torte

Wein degustiert, mit Käse verköstigt, wird einem von den Habitués geraten, oben «unbedingt die Torte zu probieren». Weil immer neue Leute in den Keller drängen, wird der Rat gern beherzigt. In der Stube sitzt man dann bei ­Kaffee und einem währschaften Stück Schwarzwälder Torte – gebacken von der Hausherrin – mit anderen Gästen zusammen und kommt ins Plaudern.

«Ich habe nicht gewusst, dass die hier oben so guten Wein haben», sagt der Mobiliar-Angestellte aus Cordast, und auch den Käse mag er offenbar, denn seine Frau soll so viel kaufen, wie sie will, nur «nicht gerade kiloweise». Wie dieses Paar kommen die meisten Gäste aus der Umgebung, aus Muntelier, aus Wiler­oltigen, Laupen.

Man kennt sich, erzählt von früher, von der Bäuerinnenschule in Uttewil: Wie frau auf Bräutigamschau zum Tanz nach Ins gegangen sei, die Kandidaten aber nur von «Hektaren, Härdöpfel und Kühen» erzählt und «nicht auf die Liebe» geschaut hätten. Sie habe dann aber doch den bekommen, den sie gewollt habe, sagt eine ältere Dame.

Direktmarketing als Stütze

Später kommt man mit dem Hausherrn in Gespräch. Wie viele Leute jeweils zu den Degustationen kommen, zählt Alfred Chervet nicht. Aber mit Flugblättern zu werben, damit hat er aufgehört, denn sonst «kommen zu viele».

Die Degustation sei aber eine Form von Direktmarketing und kommerziell für seinen Hof sehr wichtig, sagt er. Eine Zusammenarbeit mit einem Grossverteiler hingegen sei «nicht interessant, da würden wir verlumpen».

Gemäss den freiburgischen und bernischen Regeln dürfe er 7000 Flaschen Wein produzieren. Den Frost im Frühjahr hätten seine Trauben zwar gut überstanden, dennoch sei die diesjährige Traubenernte etwas geringer als 2016.

«Das Wichtigste ist aber unsere Viehhaltung», sagt Chervet. Mit seinen 25 reinrassigen Simmentaler Kühen betreibe er Viehzucht und könne viel verkaufen. Den Sommer verbringt er mit ­seiner Herde auf der Alp Inner-Iselten bei der Schynige Platte, wo diesen Sommer ein Hirte unter ungeklärten Umständen verschwand (wir berichteten).

Auf Iselten wird «auf dem grössten freitragenden Chäskessi im Berner Oberland» im halb offenen Feuer Alpkäse produziert. Sein Anteil betrage jeweils zwischen 4 und 5 Tonnen pro Jahr. Alfred Chervet amtet als Bergvogt auf dieser Alp, das heisst, er ist verantwortlich für den Betrieb und hat «am meisten Rechte».

«Niemand wollte uns»

Chervet junior ist Gemeinderat in Clavaleyres, der Senior politisierte einst im Berner Stadtrat, wo ihm, wie er berichtet, 1989 mit «Wittigkofen bleibt grün», «der grössten Auszonung im Kanton Bern», der Erhalt eines Landwirtschaftsgebietes gelang.

Mit der geplanten Fusion von Clavaleyres mit Murten und dem Anschluss an den Kanton Freiburg hat er sich abgefunden, Chervet sei ja ein Freiburger Geschlecht. Und: «Es hat uns niemand gewollt», sagt er, «die Münchenwiler haben zweimal Nein gestimmt, und auch in Kriechenwil und Kallnach haben wir vergebens angeklopft.» (Berner Zeitung)