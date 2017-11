Vom Garten in die Stadt: Berner Weihnachtsbaum steht

Nur noch knapp vier Wochen bis Weihnachten und auch die Stadt Bern rüstet sich für die besinnliche Zeit. Seit 2015 schmückt jeweils ein riesiger Weihnachtsbaum den Bahnhofplatz zwischen Baldachin und SBB-Gebäude. Und die Organisatoren wählen nicht einfach irgendeine Tanne aus. Strenge Kriterien zu Schönheit und Grösse liegen vor. Jedes Jahr gehen zahlreiche Bewerbungen für die Baumspende ein.

In diesem Jahr stammt die «Gewinnertanne» aus Schwarzenburg. 13 Meter hoch, 7 Meter breit, 2,4 Tonnen schwer ist das Gewächs. Es handelt sich um eine Rottanne aus dem Garten der Familie Sarott. Sohn Martin, stellvertretend für die abwesenden Eltern vor Ort und extra aus Zürich angereist, meint schmunzelnd, dass es wohl die Nachbarn gewesen seien, welche der Stadt Bern den Tipp mit der Tanne gaben.

«Da wir aber selber keine spezielle Bindung zur Rottanne haben und die Nachbarn dadurch weniger Schattenwurf und eine bessere Sicht auf die Gantrischkette, kommt die Spende natürlich gelegen», meint Martin Sarott. Bis die Rottanne vom Vorgarten auf dem Hügel in Schwarzenburg auf dem Bahnhofplatz in der Hauptstadt landet, sind noch mehrere Hürden zu überwinden.

Pünktlich um 8.30 Uhr dröhnen die Motorsägen. Dabei wird sie nicht etwa in normaler Förstermanier gefällt. «Sie muss hoch oben angehängt werden, damit sie nicht fällt und im Gleichgewicht bleibt», beschreibt Peter Kuhn, Leiter Kompetenzzentrum Stadtgrün Bern das Vorgehen. Dann wird die Tanne per Autokran über eine Hecke gehoben und sachte auf dem Tieflader abgelegt. Die grosse Herausforderung dabei sei, keine Äste abzubrechen, so Kuhn.

Die nächste Schwierigkeit folgt sogleich. Der Baum muss aufgrund seines Durchmessers von 7 Metern zusammengebunden werden. «Ganz langsam und süferli», sagt Kuhn, denn sonst könnte man natürlich nicht auf die Strasse. Bis hierher sind zwei Stunden vergangen, doch um etwa 10.30 Uhr ist auch diese Aufgabe gemeistert. Eskortiert von einer Polizeipatrouille geht es los Richtung Bern.

Alles verläuft reibungslos. Beobachtet von zahlreichen interessierten Schaulustigen und Medienvertretern wird die Tanne in ein präpariertes Betonloch am Bahnhof gehievt. Das ganze Prozedere wird weiterhin scharf von Peter Kuhn beobachtet, der sich mit dem Ergebnis aber mehr als zufrieden wähnt. «Es ging sehr zackig, alles ging reibungslos vonstatten».

Fehlt noch der Weihnachtsschmuck, der in den letzten Jahren doch immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben hat. Zuständig dafür ist Benjamin Sterchi, Geschäftsführer Idée Bern, der aber noch nicht allzu viel verraten will. Es soll aber wieder in Richtung klassischen Schmuck gehen. Am späten Donnerstagnachmittag soll der Weihnachtsbaum feierlich eingeweiht werden. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)