Volleyballer muss ins Gefängnis

Erstens verurteilte das Berner Wirtschaftsstrafgericht den Mann aus der Region Bern wegen gewerbsmässigen Betrugs, Veruntreuung und Urkunden­fälschung. Zweitens sprach das Gericht eine 36-monatige Freiheitsstrafe aus. Drittens muss er davon 12 Monate Gefängnis absitzen, die restlichen 24 Monate erfolgen auf Bewährung.

Naiv, nicht leichtsinnig

Zwischen 2010 und 2016 hätte der Mann für acht Personen das Vermögen verwalten und vermehren sollen, so war es abgemacht. Stattdessen hatte er das Geld aber einfach verprasst, insgesamt fast 690 000 Franken. Weiter hatte er unter falschen Namen Kredite von fast 65 000 Franken beantragt. Und schliesslich auch noch 21 000 Franken veruntreut – das Vermögen seiner Grossmutter, die das Geld eigentlich für das Altersheim benötigt hätte.

«Von einem langjährigen Freund hintergangen zu werden, ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann.»Barbara Lips Gerichtspräsidentin

Die meisten seiner Opfer fand er aber vorwiegend in jenem Volleyballclub, in dem er bis heute aktiv ist – unter seinen Freunden. Und deshalb, sagte Gerichtspräsidentin Barbara Lips, gehe es in diesem Fall nicht nur um Geld, sondern vor allem um enttäuschtes Vertrauen. «Von einem langjährigen Freund hintergangen zu werden, ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann.»

Sport statt Arbeit

Nur mit einem Opfer war er nicht eng befreundet. Eine Bekannte aus einem Trainingscamp hatte ihm 500 000 Franken anvertraut. Ihr gegenüber habe er sich als Bankangestellter ausgegeben und vorgegeben, das Geld sicher anzulegen. Sie sei zwar naiv gewesen, aber nicht leichtsinnig. Sie habe nicht erkennen können, dass er sie täusche und das Geld für sich selbst brauche, so das Gericht.

Warum es überhaupt so weit kam, dass der Mann «beruflich nicht einmal halbwegs Fuss fassen konnte», wie Lips sagte, ist für das Gericht ein Rätsel. Obschon er intelligent und eloquent sei, weise seine Biografie Brüche auf. Offensichtlich hingegen ist für das Gericht: «Er betrieb lieber seine Hobbys und führte ein gemütliches Leben.»