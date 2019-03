Volkshochschule: Sanierung – oder das Aus

Am 4. April will die Führung einen Sanierungsplan auf den Tisch legen, wie aus Schmidts Mail hervorgeht. «Wir prüfen sowohl aufwand- wie auch ertragsseitig zahlreiche Massnahmen und sind zuversichtlich, dass uns die Rettung gelingt», sagte sie am Dienstag nur. Schwierig sei weiterhin die schwankende Auslastung von Deutschkursen, was sich doppelt negativ auf die Schulrechnung auswirke: mit weniger Teilnehmererträgen und weniger Subventionen des Kantons. «Diese Entwicklung ist als Hauptgrund für die defizitäre Jahresrechnung 2018 anzusehen», schrieb sie in ihrer Mail.

Entlastung erhofft sich die Schule unter anderem von Mietzinsreduktionen, die sie an ihren vier Standorten beantragt hat. Immobilien Stadt Bern allerdings, Eigentümerin des Hauptsitzes an der Grabenpromenade, winkt bereits ab. Während gegenüber dem «Bund» kürzlich «kaum Spielraum» ausgemacht wurde, heisst es nun, eine Mietzinsreduktion sei «nicht möglich», da es sich nicht um einen stadtnahen Betrieb handle.

Leise Hoffnung verbreitet dafür die Direktion für Bildung, Soziales und Sport. Grundsätzlich seien die Behörden offen, mit der Volkshochschule darüber zu reden, wie deren Sanierung unterstützt werden könnte, heisst es dort. Mit Blick auf das Gebot der Gleichbehandlung komme es aber nicht infrage, dass die Stadt die Volkshochschule à fonds perdu mit Geld unterstütze. «Eher realistisch ist beispielsweise ein Darlehen.»