«Die erste Frage an uns ist immer, wie bei Birdraces das Schummeln verhindert wird», sagt Jordi. «Die Antwort ist einfach: Es ist Ehrensache, dies nicht zu tun.»

Damit ein Vogel notiert werden darf, müssen alle vier Team­­mitglieder diesen eindeutig identifizieren – sei es, weil sie ihn gesehen ­­haben, sei es – was häufiger vorkommt –, dass sie seinen Gesang oder seinen Ruf gehört haben.

Zwei, drei Stunden Schlaf

Der Erfolg bei einem Birdrace steht und fällt mit der Kenntnis des Gebiets, in dem nach Vögeln gejagt wird. «In der Schweiz kennen wir sämtliche Begebenheiten», sagt Schweizer. «Wenn uns eine Art noch fehlt, wissen wir, wo wir sie antreffen könnten.» Wo sind welche Brutplätze wann belegt? Wo fliegen Zugvögel zu welcher Zeit über ein Gebiet, wo rasten sie?

«Das Ziel ist der Aufbau schneller Eingreiftruppen. Je schneller klar ist, ob ein Kadaver vergiftet ist, desto mehr Geier lassen sich retten.»Manuel Schweizer, Teilnehmer am Birdrace «Champions of the Flyway»

Das Wissen darüber, langjährig erworben und von Faktoren wie Tages- und Jahreszeit, Wetter und Wind abhängig, entscheidet beim Birdrace über die Rangierung.

Obwohl in Israel der gute Zweck – und das Treffen mit Gleichgesinnten – im Vordergrund steht, werden die «Leica Birders Without Borders» deshalb vier Tage lang das Wettkampfterrain rekognoszieren. Vor dem Wettbewerb gelte es festzulegen, wo man starte und wo man wie lange verweilen wolle.

Im Rennen selbst, diesem Sponsorenlauf der ornithologischen Art, gehe es darum, möglichst wenig herumzufahren, sondern so oft wie möglich draussen zu sein und so viele ­­Habitate wie möglich abzudecken. Vor allem wegen der langen Dauer des Rennens gehe dieses körperlich an die Substanz, sagt Jordi, bevor er anfügt, dass man sich zwei, drei Stunden Schlaf gönnen werde.

«Umweltschutzbehörde»

Wie viele Vögel werden sich denn innert 24 Stunden ungefähr bestimmen lassen? «180 wären nicht schlecht», sagen die beiden, die in der Schweiz den Birdrace-Rekord von 141 Arten halten.

Aber eben: Noch wichtiger als ein gutes Abschneiden ist den Renn-Teilnehmern, möglichst viel Geld zu sammeln. Letztes Jahr trugen die Teams am «Champions of the Flyway» gut 100'000 US-Dollar zusammen, die dem Namen des Rennens entsprechend in den Schutz von Zugvögeln flossen.

Mit dem Geier soll nun erstmals ein Standvogel unterstützt werden – weil dieser besonders dringend darauf angewiesen ist, wie es in den Unterlagen zum Anlass heisst.

«Das Ziel ist es, in Kenia schnelle Eingreiftruppen aufbauen zu können», sagt Schweizer. Je schneller man heraus­­finde, ob ein Kadaver vergiftet sei, desto mehr Geier liessen sich retten. Davon würde übrigens das ganze Ökosystem profitieren: Weil Geier Aas fressen, verhindern sie auch die Ausbreitung von Seuchen und Krankheiten. Man bezeichne die Vögel deshalb auch als «Umweltschutzbehörde», erzählen die beiden Ornithologen.

Mehr Infos und Spendemöglichkeit: www.champions-of-the-flyway.com/birdersborders