Vier ehemalige Sportminister plauderten aus dem Nähkästchen

Wenn Magglingen ruft, kommen alle. Und wenn die aktuelle VBS-Chefin, Bundesrätin Viola Amherd einlädt, kommen sogar vier ihrer Vorgänger: Adolf Ogi, Samuel Schmid, Ueli Maurer und Guy Parmelin. Eine Konstellation, die es laut Vizekanzler André Simonazzi so noch nie gegeben hat. Das Quintett hatte an der Jubiläumsfeier «75 Jahre Sportförderung» in Magglingen einiges zu erzählen. Über Pleiten und Erfolge in der Vergangenheit und wie der Sport in der Zukunft gefördert werden soll.