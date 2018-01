Vier Verletzte nach Autounfall

Beim Stapfenmärit in Köniz ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit vier involvierten Autos gekommen. Die komplizierte Abfolge des Unfalles gestaltete sich wie folgt:

Gemäss Kantonspolizei Bern fuhren vier Autos hintereinander vom Parkbereich des Stapfenmärits her in Richtung Stapfenstrasse, als das hinterste Auto kurz vor 10.30 Uhr ins Heck des voranfahrenden prallte. Daraufhin wurde letzteres seinerseits in das Auto davor geschoben. Diese Kettenreaktion wiederum führte dazu, dass ein Fussgänger, der gerade im Begriff war, die Strasse zu passieren, zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt wurde.

Damit nicht genug: Das hinterste Auto fuhr nun rechts an den beiden zusammengeprallten Fahrzeugen vorbei und kollidierte daraufhin mit dem vordersten Auto der Kolonne. Bei dem fatalen Manöver touchierte der Wagen eine weitere Fussgängerin, ehe er in einen Altglascontainer prallte und zum Stillstand kam.

Der Lenker des Autos, das in den Altglascontainer geprallt war, musste durch Angehörige der Feuerwehr Köniz aus dem Fahrzeug befreit werden, wie die Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mitteilte. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt mit Ambulanzen ins Spital gebracht.

Weiter erlitten auch die Fussgängerin und der Fussgänger Verletzungen. Sie wurden ebenfalls mit Ambulanzen ins Spital gefahren. Im Zuge des Einsatzes musste die Zufahrt zum Stapfenmärit gesperrt werden. Zudem kam es auf der Stapfenstrasse zu leichten Verkehrsbehinderungen.

(mb/pkb)