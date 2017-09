Vier Sitze weniger und nur noch ein Wahlkreis

Aus elf mach sieben, heisst es bei den Gemeinderatswahlen in Fraubrunnen von Ende November. Nach der Achterfusion vor vier Jahren umfasste der Gemeinderat elf Mitglieder, jeder Dorfteil hatte Anrecht auf mindestens einen Sitz. Wobei in den letzten beiden Jahren der Sitz von Etzelkofen mangels Interessenten nicht mehr besetzt war. In zwei Monaten werden die Karten nun neu gemischt. Nicht nur wird die Zahl der Sitze auf sieben reduziert. Neu bildet die ganze Gemeinde einen einzigen Wahlkreis, es gibt keine garantierten Sitze mehr für die Dörfer.

Der aktuelle Gemeinderatspräsident Urs Schär kandidiert erneut und wird nicht herausgefordert. Damit er in stiller Wahl in seinem Amt bestätigt werden kann, muss er bei den Wahlen am 26. November auch in den Gemeinderat gewählt werden. Sollte es Schär nicht schaffen, käme es drei Wochen später zu einem zweiten Wahlgang, bei dem alle gewählten Gemeinderatsmitglieder infrage kämen.

Vier treten nicht mehr an

Von den heutigen Gemeinderatsmitgliedern treten vier nicht mehr an: Rolf Bracher, Peter Brunner, Ursula Forsyth und Daniel Zemp. Damit ist es möglich, dass trotz Reduktion keiner der wieder antretenden Gemeinderäte über die Klinge springen muss.

Begehrt sind die Sitze in der Kommission Bildung. Es haben nicht nur jene Parteien, die für den Gemeinderat kandidieren, eine Liste eingereicht. Die Gruppierung «Kinder – unsere Zukunft» und die zwei IG Schule im Dorf aus Limpach respektive ­Büren zum Hof wollen Sitze erobern. Das grosse Interesse für die Kommission Bildung beruht auf der laufenden Schulraumplanung.

Die Gemeinde erwägt, die Schulen an den Standorten Fraubrunnen und Grafenried zu konzentrieren, was in den Dörfern für Diskussionen sorgt.

Gemeinderatspräsident:Urs Schär (BDP, bisher).

Gemeinderat.SVP: Felix Ceccato, Peter Iseli (beide bisher), Anita Kummer, Adrian Messer. BDP: Claudia Meier, Urs Schär (beide bisher), Richard Rimle. Forum: Margot ­Huonder (SP), Pablo Loosli (beide bisher), Julia Widmer. EVP: Lukas Rentsch, Urs Pfister, Martin Schär, Simon Aebi, Michael Schiess, Christian Zweili. (hus)