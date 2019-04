Vier Autos zusammengestossen

Am Montagabend kurz vor 18 Uhr sind auf der Freiburgstrasse in Oberwangen b. Bern vier Autos ineinandergeprallt. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die vier Autos in Richtung Niederwangen unterwegs gewesen, als es im Bereich der Hausnummer 798 aus noch zu klärenden Gründen zu einer Auffahrkollision der vier Fahrzeuge kam.