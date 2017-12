Viel Schnee sorgt für rosige Zeiten

Region Thun: Skispringen in Eriz

Wer im Voralpengebiet das Besondere sucht, ist dieses Jahr in Eriz richtig. Dort wartet eine kleine Schanze auf entdeckerfreudige Skifahrer.



Luca Sommer ist begeisterter Skifahrer. Trotzdem stellt er seine Skier für ein paar Stunden neben dem Skilift Eriz in den Schnee. Dafür schultert er etwas breitere und längere Latten. Auch sein Schuhwerk ist ungewöhnlich.

Der zehnjährige Uetendorfer ist nicht der Einzige, der dieser Tage das Skispringen ausprobieren will. «Simon Ammann Jump Parcours» hiesst temporäre Angebot am Skilift Eriz zuhinterst im Zulgtal. In den Schnee gebaut sind eine Anlaufspur und eine übersichtliche Sprungschanze mit grosszügigem Auslauf. Initianten sind der Künstler Martin Lüthi alias Heinrich Gartentor und Ehefrau Christine Clare aus Horrenbach.



Mit Unterstützung von Swiss-Ski haben die beiden den Parcours ins Eriz gebracht, auch, weil ihre Kinder in Kandersteg das Skispringen entdeckt haben. «Nachwuchsförderung und Spass haben sind das Ziele», sagt Lüthi. Das Angebot ist kostenlos und bis zum 6. Januar offen (jeweils ab 13 Uhr).



«Der Parcours steigert die Attraktivität unseres Wintersportgebietes», sagt Pisten- und Rettungschef Roland Kropf. Dank der rund 60 bis 70 Zentimeter Schnee sind in Eriz alle Anlagen in Betrieb. «Die Verhältnisse waren über die Festtage schon lange nicht mehr so gut wie jetzt», so Kropf.



Seine Kollegen in der für den Schneesport kritischen Region Thun pflichten ihm bei. «Zum ersten Mal seit etwa 20 Jahren konnten wir die Festtage über wieder durchfahren», stellt zum Beispiel Skilift-Präsident Hanspeter Thierstein in Linden fest. Wie wichtig das fürs Geschäft ist, illustriert Betriebsleiter Hans von Allmen am Skilift Hohwald in Beatenberg. «60 Prozent unserer Einnahmen generieren wir zwischen Weihnachten und Neujahr.» sku/jzh