Viel Geld für das Musical «Annie»

Das Musical

«Annie» ist ein erfolgreiches Musical aus den USA, das von Charles Strouse komponiert wurde. Es enthält mit «Tomorrow» und «It’s a Hard Knock Life» bekannte Lieder. Der Inhalt des Musicals beruht auf der Comicserie «Little Orphan Annie» von Harold Gray. Die Premieren fanden am 21. April 1977 im heutigen Neil Simon Theatre in New York und am 3. Mai 1978 im Victoria Palace Theatre in London statt.



Im Mittelpunkt des Stücks steht das elfjährige Waisenkind Annie, das während der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre in einem New Yorker Waisenhaus lebt. Sie möchte vor der tyrannischen Leiterin Miss Hannigan fliehen und ihre Eltern suchen. Doch sie wird auf der Flucht von der Polizei gefasst und zurück ins Waisenhaus gebracht. Kurz nach ihrer Rückkehr wählt der Milliardär Oliver Warbucks Annie aus, bei ihm zu Hause Weihnachten zu feiern. Nach einem zögerlichen Anfang bauen die beiden eine Bindung auf, bis Warbucks ihr anbietet, sie zu adoptieren. Annie lehnt das ab, weil sie ihre leiblichen Eltern suchen will. Dabei hilft ihr Warbucks und setzt eine finanzielle Belohnung aus – erfolglos. Nun stimmt Annie der Adoption zu. Da täuschen Miss Hannigan und deren Bruder vor, Annies Eltern zu sein, und kassieren die Belohnung. rst/FN



