Videobeweis der Schweizerhof-Kameras ist verwertbar

Ein 48-jähriger Berner wurde am Mittwoch vom bernischen Obergericht des Landfriedensbruchs schuldig gesprochen. Der ehemalige Reitschulaktivist nahm im April 2015 an einer unbewilligten Demonstration in der Stadt Bern teil, die angesichts der Flüchtlingskrise am Mittelmeer offene Grenzen forderte. Am Rande der Kundgebung kam es zu Sprayereien und Sachbeschädigungen, namentlich an der Fassade des Hotels Schweizerhof.