Verunmöglicht das Trinkwasser den neuen Aareweg?

Muss der beliebte Aareweg in der Wehrliau bei Muri tatsächlich der Erosion der Aare geopfert werden? Noch immer ist nicht definitiv geklärt, was mit der Verbindung vom Parkplatz zum Muribad passieren soll. Ursprünglich war ja geplant, den heutigen, mit Alleebäumen bestückten Damm aufzugeben und für die Spaziergänger und Badegäste einen neuen Weg am Fuss des Aarehangs zu bauen. Wenn da nicht der Widerstand aus der Bevölkerung wäre: Weit über 300 Leute machten im Mai mit ihrer Unterschrift unter eine Petition klar, dass es so in ihren Augen nicht geht.

Es folgte ein längeres Hin und Her mit einem Infoabend Ende Juni als vorläufigem Höhepunkt der öffentlichen Debatte. Schon damals signalisierte der Gemeinderat seine Bereitschaft zu einem Marschhalt – und gestern machte er sein Versprechen wahr: Muri werde ein zusätzliches Gutachten in Auftrag geben und so abklären lassen, mit welchen Risiken der Bau des neuen Aarewegs verbunden sei, teilte er mit.

Risiken? Tatsächlich handelte der Gemeinderat nicht ganz ohne Druck. Denn die Petitionäre sind in den zurückliegenden Wochen nicht untätig geblieben – davon zeugt ein Papier, das sie letzte Woche beim Gemeinderat eingereicht haben. In ihm formulieren sie, wie der Titel unverblümt klarmacht, «rechtliche und hydrogeologische Einwände» gegen die geplante Wegverlegung.

Den Boden nicht verletzen

Unterzeichnet haben das Papier die Geologen Hans Rudolf Keusen und Nik Sieger sowie der Rechtsanwalt Walter Streit. Die drei seien in Fragen des Wasserbaus bestens beschlagen, stellt Georg von Erlach als Sprecher der Petitionäre fest. Und ergänzt: Sie hätten sich zum Teil sogar von selber gemeldet, weil ihnen der Aareweg am Herzen liege.

Für die Fachleute ist klar: Der neue Weg darf allein aus juristischen Gründen gar nicht gebaut werden. Die Eingabe erinnert daran, dass Muri in der Wehrliau Trinkwasser fasst, und daran, dass das Land rundherum besonderen Schutz geniesst. In dieser Zone, die auch den Damm und die dahinter liegende Gonzenbachgiesse umfasse, dürfe der Boden unter keinen Umständen um­gegraben, der natürliche Schutzfilter unter keinen Umständen verletzt werden. Das lege die eid­genössische Gewässerschutzverordnung fest.

Für die Verfasser der Eingabe ändern daran auch die Bestimmungen des Bundes zum Auenschutz nichts. Ihnen folgt das ursprüngliche Projekt mit seiner Idee, den Damm wegbrechen zu lassen, die Gonzenbachgiesse so mit der Aare zu verbinden und zu einer lebendigen Auenlandschaft werden zu lassen. Dem halten die drei nun entgegen: Weil die Wasserfassung überregionale Bedeutung habe, müsse der Auenschutz den Kürzeren ziehen.

Die Petitionäre wissen sehr wohl, dass die Wehrliau mit Blick auf das Wegprojekt schon einmal geologisch untersucht worden ist. Von diesem Gutachten, das von geringen Risiken spricht, halten sie allerdings nicht viel. Es sei oberflächlich und unvollständig.

Weitere Schutzmassnahmen

Bei der Wahl des neuen Gutachters sollen sowohl die Petitionäre als der im Wasserbau an der Aare stets mitbeteiligte Kanton mitreden können. Das stellte der Gemeinderat gestern auch noch in Aussicht. Gleichzeitig liess er offen durchblicken, dass die zusätzlichen Abklärungen die Arbeiten um mindestens ein Jahr verzögern werden. Weil die Aare weiter am Damm nagt, sind deshalb weitere provisorische Schutzmassnahmen nötig. (Berner Zeitung)