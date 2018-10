Verunfalltes Kind im Spital verstorben

Am Dienstag kam es in Biel zu einem schweren Unfall. Ein 10-jähriger Junge war auf einem Skateboard von einem Lieferwagen angefahren worden. Der Knabe wurde schwer verletzt ins Spital gebracht. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, ist das Kind am Mittwochnachmittag im Spital verstorben.

Der Unfall hatte sich am Dienstagnachmittag kurz nach 13.15 Uhr auf der Mühlestrasse bei der Verzweigung Gottstattstrasse ereignet. Der Junge, der auf einem Skateboard unterwegs gewesen war, war von einem abiegenden Lieferwagen erfasst worden. Die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind weiterhin im Gang. (lub/Polizei)