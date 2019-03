Deshalb sei es angebracht, die Vertrauensarbeitszeit auch für sie vorzusehen. Eine Mehrheit des Grossen Rats teilte diese Auffassung. SP-Grossrat Daniel Wyrsch wies vergeblich darauf hin, dass sich in einer Umfrage des Bernischen Staatspersonalverbands (BSPV) eine Mehrheit der obersten Richter gegen die Vertrauensarbeitszeit aussprach. Wyrsch ist BSPV-Geschäftsführer.

Auch die zuständige Regierungsrätin Beatrice Simon sagte, der Präsident der bernischen Justizleistung habe sich vor der grossrätlichen Justizkommission gegen dieses Prinzip ausgesprochen. Der Berner Grossrat Adrian Haas (FDP) hingegen sagte, er habe keine Fundamentalopposition der Richter ausgemacht. Die FDP-Fraktion befürwortete die Ausdehnung der Vertrauensarbeitszeit auf die Justiz.

Vertrauensarbeitszeit bedeutet, dass jemand selber bestimmt, mit welchem Aufwand er oder sie die Arbeit erledigt. Im Fokus steht nicht mehr die zeitliche Präsenz am Arbeitsplatz, sondern das erreichte Resultat. Im Gegenzug können keine Überstunden mehr geltend gemacht werden.

Auswahl bei Entschädigung

Nicht mehr zur Debatte stand am Donnerstag, dass die Vertrauensarbeitszeit fürs oberste Kader der Kantonsverwaltung eingeführt wird. Das entschied der Grosse Rat schon bei der ersten Lesung des revidierten Personalgesetzes im vergangenen November.

Noch zu regeln galt es am Donnerstag hingegen, für wen sie gelten soll und wie die Betroffenen für die Einführung der Vertrauensarbeitszeit entschädigt werden. Der Grosse Rat beschloss in diesem Punkt, dass den Kaderleuten und obersten Richter eine Auswahl von drei Möglichkeiten gewährt wird.

Die drei Möglichkeiten sind: eine jährliche Vergütung in der Höhe von höchstens drei Prozent des Bruttojahresgehalts, eine jährliche Entschädigung in Form von höchstens fünf Ausgleichstagen und einen zusätzlichen Sparbeitrag des Arbeitgebers von drei Prozent des versicherten Verdiensts an das Vorsorgeguthaben. Zwei der drei Leistungen können die Betroffenen auswählen.