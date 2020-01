Vertrag mit Reitschule mit Verzögerung genehmigt

Im zweiten Anlauf wurde wie versprochen nur noch kurz debattiert. Laut SVP hatte sich Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) in der ersten Debatte darüber beklagt, dass aufseiten Reitschule immer wieder jemand anderes an den Vertragsverhandlungen teilgenommen habe. Deshalb stellte SVP-Fraktionschef Alexander Feuz Fragen zur Identität der Personen, die den Vertrag für das Kulturzentrum unterzeichnen würden. Sei dies nicht geklärt, fehlt laut SVP eine elementare Vertragsgrundlage.

Er habe sich nicht beklagt, antwortete von Graffenried, sondern bloss festgehalten, dass es oft Wechsel in den Delegationen der Reitschule gebe. Er gehe davon aus, dass alles seine Richtigkeit haben werde, sagte der Stapi weiter – und erntete Kopfschütteln bei den SVPlern.

Mit der Genehmigung des Leistungsvertrags wird fortgeführt, was schon zuvor gegolten hat: Das Kulturzentrum erhält jährlich 380'000 Franken, die gleich wieder an die Stadt zurückfliessen, 320'000 Franken für die Jahresmiete, 60'000 als Beitrag an die Nebenkosten.

Vor der Abstimmung galt es über 19 Anträge zu befinden, 16 davon Rückweisungsanträge der SVP. Doch egal, was verlangt wurde, etwa die immer wieder vorgetragene bessere Kennzeichnung des Sicherheitsdiensts – gegen die Stimmen der SVP und einzelner Bürgerlicher lehnte Mitte-links alles wuchtig ab. Was mutmasslich alle freute: Die Abstimmungsanlage verrichtete einen tadellosen Dienst.