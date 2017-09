Versteckte politische Interessen hinter dem Fall Flükiger

Chronologie

5. September 1977: Terroristen der Roten Armee-Fraktion (RAF) entführen in Köln den deutschen Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer, um ihre inhaftierten Kollegen freizupressen.



16./17. September 1977: Offiziersaspirant Rudolf Flükiger (21) aus Jegenstorf BE verschwindet spurlos auf einem nächtlichen Postenlauf im Waffenplatzgelände der Kaserne Bure.



16. September 1977: Abendliches Treffen militanter Separatisten im Gasthof «Aigle» in Grandfontaine, unweit vom Waffenplatz Bure.



19.-21. September 1977: Anonyme Telefonanrufe bei der Familie von Rudolf Flükiger in Jegenstorf.



13. Oktober 1977: Ein Jäger findet Flükigers von einer Handgranate zerfetzten Leichnam jenseits der Schweizer Grenze in einem Wald bei Grandvillars in Frankreich.



15. Oktober 1977: Anonymer Brief an die Zeitung «L’Impartial» mit einem Geständnis: Flükiger sei nachts von Separatisten entführt worden und beim Transport versehentlich erstickt. Zur Tarnung habe man seine Leiche mit einer Handgranate gesprengt.



18. Oktober 1977: Die Geiseln in einer entführten Lufthansa-Maschine werden in Mogadischu/Somalia befreit. Die Freipressung inhaftierter RAF-Terroristen ist gescheitert. Am andern Morgen findet man im Gefängnis Stuttgart-Stammheim die Topterroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe tot vor. Sie haben Selbstmord begangen.



19. Oktober 1977: In einem Autokofferraum findet man in Mulhouse/F den von der RAF ermordeten Hanns Martin Schleyer.



22. Dezember 1977: Die RAF-Terroristen Christian Möller und Gabriele Kröcher-Tiedemann verletzten bei einem Schusswechsel am Zollposten Fahy zwei Schweizer Zöllner schwer. Die Terroristen fliehen in die Schweiz und werden kurz darauf in Delémont verhaftet.



12. Januar 1978: Eine Handgranate wird gegen das Obergericht in Bern geworfen. Die RAF-Terroristen Möller und Kröcher sind da im Amthaus in Bern inhaftiert. Später werden sie nach Deutschland ausgeliefert.



15. Februar 1978: Eine «Groupe action vérité affaire Flükiger» schreibt einen anonymen Brief an Bundesrat und Armeeminister Rudolf Gnägi und verweist auf das Treffen militanter Separatisten in Grandfontaine in der Nacht von Flükigers Verschwinden.



2. März 1978: Polizist Rodolphe Heusler wird mit mehreren Kopfschüssen tot aufgefunden in einer Bruchbude in L’Oiselier ausserhalb von Porrentruy. Die Polizei Porrentruy erhält einen anonymen Brief einer «Sympathisanten-Gruppe Baader-Meinhof», die Heusler entführt haben will als Reaktion auf die Inhaftierung der RAF-Terroristen in Bern.



4. März 1978: Untersuchungsrichter Arthur Hublard überführt den Polizisten André Rychen als Mörder seines Polizeikollegen Heusler und als Autor des RAF-Briefs. Rychen gesteht. Sein Motiv bleibt unklar. Später widerruft Rychen sein Geständnis. 1980 wird er zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.



21. März 1978: Alfred Amez, Wirt des Gasthofs «Aigle» in Grandfontaine, prahlt angeblich im Gasthof «Couronne» in Courchavon mit seinem Wissen über den Fall Flükiger und die Beteiligung der Separatisten, die in seinem Gasthof versammelt waren. Abends will Amez nach Porrentruy fahren, wo er nie ankommt.



23. März 1978: Der durch einen Kopfschuss getötete Alfred Amez wird an einem Teich unter einer Autobahnbrücke in Pouilly-en-Auxois bei Dijon in Frankreich gefunden. Die französischen Behörden gehen von einem Selbstmord aus.