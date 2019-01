Über zwanzig Jahre war der Mann in der Versicherungsbranche, teilweise in leitender Funktion. Mitte der 1990er-Jahre brach er seine Zelte in der Schweiz ab, verkaufte seine Liegenschaft und wanderte aus, um in einem fernen Land eine neue Existenz aufzubauen. Dazu liess er sich auch das ganze Guthaben der Pensionskasse auszahlen. In seiner neuen Heimat lebte er von den Erträgen seines Kapitals und von einer Beschäftigung in der Tourismusbranche.