Update, 10.15 Uhr: Die Störung dauert bis voraussichtlich 16 Uhr. Die Verdichtungszüge Bern-Bolligen auf der S7 fallen am Mittag aus. Die S7 fährt bis zur Behebung der Störung nur im 15-Minutentakt zwischen Worblaufen und Worb. — Regionalverkehr BeSo (@RBS_ch) 14. Februar 2019

Der RBS bedient diese Strecke deshalb aktuell mit Bahnersatzbussen, die ab dem Berner Bahnhofplatz respektive ab der Bushaltestelle der Linie 36 in Worblaufen verkehren. Die Busse halten jeweils in Bern-Tiefenau und in Bern-Felsenau. Zwischen Solothurn und Worblaufen verkehren die Züge im Viertelstundentakt, derzeit mit Halt an allen Stationen. Abfahrt in Solothurn jeweils 04./.19/.34/.49 und Abfahrt in Worblaufen jeweils .11/.26/.41/.56.

