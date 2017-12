Am Samstagmorgen hatte die Kantonspolizei Freiburg eine Vermisstmeldung versendet: Der 19-jährige Henrique de Melo Parise wird seit Freitagabend vermisst. Der junge Mann wohnt zwar in Murten, wurde aber um 21.40 Uhr letztmals an der Lorrainestrasse in Bern gesehen. Henrique spricht deutsch und portugiesisch und leidet am Asperger-Syndrom.

Nun vermeldete die Polizei den Tod des jungen Mannes. Über die Todesursache wurden keine Angaben gemacht. (chh)