In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in Bern an der Neubrückstrasse zu turbulenten Szenen gekommen: Ein ziviles Polizeifahrzeug fuhr auf das Trottoir neben der Reitschule, wo ihm einige Personen ausweichen mussten.

Dem Vorfall ging eine Spray-Aktion voraus. Eine Gruppe Menschen hat sich dazu auf die Neubrückstrasse begeben, die Busspur gesperrt und ein Graffiti für Ivana Hoffmann auf die Mauer gesprüht.

Auf einem Video, das auf den sozialen Medien kursiert, ist zu sehen, wie ein Auto angefahren kommt. Laut Reitschule und der Revolutionären Jugendgruppe Bern (RJG) handelte es sich dabei um ein ziviles Polizeifahrzeug.

Gemäss RJG sei die Gruppe ruhig geblieben, hätte mit dem Sprayen aufgehört und sich zurückgezogen. Die Polizei habe Sprüherinnen und Sprüher anhalten wollen und sei dazu mit dem Auto aufs Trottoir gefahren. Dabei sei eine Person am Bein verletzt worden.