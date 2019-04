Velofahrerin gestürzt – Polizei sucht Zeugen

Zum Unfall kam es auf der Kirchenfeldbrücke in Fahrtrichtung Helvetiaplatz.

(Bild: Google Street View)

Am Montag gegen 16.15 Uhr ist auf der Kirchenfeldbrücke in Bern eine Velofahrerin gestürzt. Die Ursache dafür ist jedoch unklar. Die Kantonspolizei Bern schreibt in einer Mitteilung lediglich, dass die vom Casinoplatz herkommende Velofahrerin unmittelbar vor dem Sturz von einer weiteren Velofahrerin mit Anhänger überholt worden war.