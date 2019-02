Am Sonntag hat sich in Muri bei Bern ein Verkehrsunfall ereignet. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war ein Autofahrer kurz nach 14.40 Uhr auf der Autostrasse von Rüfenacht in Richtung Gümligenfeld unterwegs, als zeitgleich ein Mann und eine Frau mit Velos auf der Thunstrasse von Allmendingen in Richtung Gümligenfeld fuhren.