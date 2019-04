Velofahrerin bei Kollision mit Auto verletzt

Am Dienstag um 11.25 kam es auf der Moserstrasse zu einem Unfall zwischen einer Velofahrerin und einem Auto. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Velofahrerin vom Viktoriaplatz herkommend in Richtung Guisanplatz unterwegs, als sie zu Fall kam und in der Folge in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte.