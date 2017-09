Velofahrer stirbt nach Sturz

Ein 57-jähriger Velofahrer ist im Spital den Verletzungen erlegen, die er sich am Samstag bei einem Selbstunfall in Lyss zugezogen hatte. Das teilte die Kantonspolizei Bern am Dienstag mit.

Auf dem Weg von der Hardern Richtung Lyss war der Mann in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und gestürzt. Die Ambulanz brachte den Schwerverletzten ins Spital. Dort verstarb in der Nacht auf Dienstag. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang seien im Gang, schreibt die Kantonspolizei. (nik/sda)