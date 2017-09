Velofahrer schwer verunfallt

Am Montag, 25. September 2017, wurde der Kantonspolizei Bern kurz nach 1300 Uhr gemeldet, dass auf der Bernstrasse in Kehrsatz ein Velofahrer verunfallt sei. Gemäss ersten Erkenntnissen war der 50-jährige Velofahrer von Zimmerwald her in Richtung Kehrsatz unterwegs, als er kurz nach dem Bahnübergang aus noch zu klärenden Gründen zu Fall kam und sich dabei schwere Verletzungen zuzog.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort musste er in kritischem Zustand durch eine Ambulanz ins Spital gebracht werden. Auf dem betroffenen Strassenabschnitt musste für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Feuerwehr Kehrsatz eine Umleitung eingerichtet werden.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (jaw/pkb)