Velofahrer nach Kollision mit Baum schwer verletzt

In der Nacht auf Sonntag ist es in Bern zu einem schweren Fahrradunfall gekommen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der Velofahrer am Sonntag um drei Uhr nachts auf dem Stadtberner Viktoriarain in Richtung Lorraine unterwegs. Im Bereich der Verzweigung Viktoriarain / Wyttenbachstrasse stürzte er und prallte in einen Baum am Fahrbahnrand. Der Mann wurde erst durch Passanten betreut und dann mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Dort stellte man schwere Verletzungen fest.

Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 634 41 11 zu melden. (ss/pd)