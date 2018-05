«Velofahren ist für mich Therapie»

Yvonne Rossel und Michael Schletti zu erreichen, ist nicht einfach. Manchmal haben die beiden tagelang keinen Handyempfang, dann wieder fehlt Strom, und gibt es mal WLAN, ist die Verbindung wackelig. Die zwei Berner sind seit Mitte November mit Velo und Zelt in Südamerika unterwegs. Gestartet in Ushuaia, der südlichsten Stadt Argentiniens, fahren sie auf den Überlandstrassen Ruta 40 und Carretera Austral Richtung ­Norden.

Als die Verbindung schliesslich zustande kommt, sind die beiden in Malargüe, Argentinien. Bei ihnen ist es acht Uhr morgens. Sie sitzen vor ihrem Zelt, tragen dicke Jacken und Mützen. Die Temperaturunterschiede sind extrem, das Thermometer zeigt morgens null, am Nachmittag bis zu 30 Grad an. Eine grössere Herausforderung sei jedoch der Wind, erzählt Schletti: «Im Nationalpark Torres del Paine hatten wir Böen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Da kamen plötzlich auf Augenhöhe Kieselsteine geflogen.» Und Rossel, die nicht viel mehr Gewicht auf die Waage bringt als ihr Tourenvelo mit Vollpackung, ergänzt: «Mich hat der Wind sogar mal vom Fahrrad gerissen. Dann haben wir die Velos halt geschoben.»

Schleim in der Lunge

Temperaturschwankungen und Windböen zum Trotz sind die ­Ruta 40 und die Carretera Austral bei Veloreisenden beliebt. Doch Schletti und Rossel sind keine ­gewöhnlichen Tourenfahrer. Yvonne Rossel leidet seit ihrer Geburt an zystischer Fibrose (CF), einer unheilbaren genetischen Erkrankung. Die Krankheit hat unter anderem eine langsame Zerstörung der Lunge zur Folge (siehe Kasten).

Für die 41-Jährige heisst das, dass sie mit knapp zwei Dritteln der Lungenkapazität auskommen muss, die eine gesunde Frau in ihrem Alter hätte. Um das Fortschreiten der Krankheit hinauszuzögern, inhaliert sie täglich Medikamente, die die Atemwege öffnen und den zähen Schleim in ihrer Lunge verflüssigen. Dazu kommen Atemtherapie, um die Lunge vom Schleim zu befreien, sowie die Einnahme von bis zu zehn verschiedenen Medika­menten.

Disziplin und Glück

Dank eines sogenannt milden Verlaufs der Krankheit, eiserner Disziplin und auch mit ein wenig Glück hat Yvonne Rossel die Lebenserwartung, die ihr nach der Geburt vorausgesagt wurde, heute bereits um ein Mehrfaches überschritten. Im Reisen sieht sie eine Lebensschule. «Das Unterwegssein lehrt mich, Probleme anzugehen, kreativ zu werden. Körperlich ist es zwar eine extreme Herausforderung. Aber das Velofahren ist für mich gleich­zeitig Physiotherapie.»

Wenn sie sechs Stunden Velo fahre, sei das, wie wenn sie zu Hause sechs Stunden lang Atemtherapie machen würde. Nachdenklich fügt sie an: «Ich bin selber erstaunt, dass ich diese Reise schaffe, aber es ist einfach so.»

Ich bin selber erstaunt, dass ich diese Reise schaffe, aber es ist einfach so.Yvonne Rossel

Sieben Kilo Medikamente

Die Bernerin räumt der Krankheit zwar viel Platz im Gepäck ein – sieben Kilogramm schwer ist die mit Medikamenten und Inhaliergerät gefüllte Satteltasche –, aber wenig in ihren Erzählungen. Lieber spricht sie über den Wind, die Gastfreundschaft der Einheimischen oder die chilenischen Kuchen. Die Route führt die beiden entlang der argentinisch-chilenischen Grenze. «Die Zitronentorte in Chile ist ein Traum, ich habe von einer Bäckerin sogar das Rezept erhalten», schwärmt sie.

Zu Hause in Bern ernährt sich Rossel weitgehend zuckerfrei, da sie auch noch an Diabetes leidet – bei vielen CF-Betroffenen eine Begleiterkrankung. Doch durch das viele Velofahren baut sich der Zucker im Blut schneller ab, und sie kann es sich für einmal leisten, Süssigkeiten zu essen.

Trotzdem hat sie auf der Reise abgenommen. Für die zierliche Frau ist es schlicht nicht möglich, so viele Kalorien zu sich zu nehmen, wie sie beim In-die-Pedale-Treten verbrennt. Schon im Alltag müssen CF-Betroffene bis zu 150 Prozent der Kalorien zu sich nehmen, die gesunde Menschen benötigen, da der Körper die Nahrung nur schlecht aufnehmen kann.

Nah bei den Menschen

«Wir haben immer Hunger», sagt Yvonne Rossel, die während des Videotelefonats auf dem Benzinkocher Pancakes zum Frühstück zubereitet. «Das Essen nimmt sehr viel Platz ein», ergänzt Michael Schletti, «wir essen bis zu sechsmal am Tag und reichern alles mit Saucen und Ölen an, damit es nahrhaft ist.» Schon öfter wurden sie von Einheimischen zum Essen eingeladen. «Die Menschen hier sind extrem freundlich», berichtet der 33-Jährige, «aber wir mussten auch schon Einladungen ablehnen, da wir so erschöpft waren, dass wir uns nur noch ins Zelt legen wollten.»

Die Drogistin und der Forstwart haben bis Malargüe schon über 3900 Kilometer zurück­gelegt. Sie erfüllen sich mit der Reise einen über Jahre gehegten Traum: «Ich kann mir nichts ­Besseres vorstellen, als mit dem Velo unterwegs zu sein», sagt Schletti. «Man ist sehr nah bei den Menschen.»

Hilfsbereite Polizisten

Besondere Bekanntschaften haben die beiden auf ihrer Reise mit Polizisten gemacht. Zweimal durften sie ihr Zelt gleich neben einer Polizeistation aufstellen, einmal sogar die Dusche und die Küche mitbenutzen. Schletti, der als Hobbyangler seine Fischrute im Gepäck hat, erzählt: «Als ich den argentinischen Polizisten fragte, ob ich eine Lizenz bräuchte, um im nahen Fluss zu angeln, meinte dieser nur: ‹Eigentlich schon, aber es ist ja niemand hier, der dies kontrollieren würde.›» Trotz der wackligen Verbindung und des verpixelten Bildes ist das Grinsen auf Michael Schlettis Gesicht deutlich sichtbar.

Mittlerweile sind die Pancakes fertig, die beiden haben Hunger. Bleibt noch die Frage, wohin die Reise führen soll. «Unser Ziel ist der Salar de Uyuni, der grosse Salzsee in Bolivien», sagt Schletti. Für Rossel wird die Höhe eine grosse Herausforderung, da sie nicht weiss, wie ihre Lunge darauf reagiert. Doch sie ist zuversichtlich: «Ich denke, dass wir Uyuni gegen Mitte Juni erreichen. Und wenn wir dann in die Schweiz zurückkommen, hat die Aare hoffentlich die perfekte Badetemperatur.»



Wer wissen möchte,ob die beiden den Salar de Uyuni erreicht haben, kann ihnen auf ihrem Blog pedaleandoconalegria.wordpress. com folgen. (Berner Zeitung)