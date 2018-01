Velo-Offensive schwappt auf die Ferienmesse über

Das Velo ist das ideale Verkehrsmittel für die Stadt. Es ist rasch, günstig, hält gesund und steht für einen urbanen Lebensstil. So preist der Berner Gemeinderat seine Velooffensive an, mit der er Bern zur Velohauptstadt machen und die Lebensqualität fördern will. In eine Velooffensive gehen in diesem Jahr auch die Veranstalter der Ferienmesse auf dem Bernexpo-Gelände.

Sie machen das Fahrrad zu einem Sonder­thema an der Messe, die am Donnerstag ihre Türen öffnet. Dass die Ferienmesse im Zeichen der Zweiräder steht, ist kein Zufall. Veloferien erfreuen sich in der Schweiz immer grösserer Beliebtheit. Ob sportliche Bergetappen, rasante Fahrten mit dem Mountainbike oder gemütliche Touren durch die Stadt – die Möglichkeiten, die Freizeit und Ferien auf dem Velo zu verbringen, sind schier grenzenlos.

Trend schon früh entdeckt

Ein Unternehmen, das den Trend von Veloferien bereits vor dreissig Jahren entdeckte, ist die Bikeschule «mtbeer» aus Interlaken. Geschäftsführer Housi Beer hat sich auf Bikeferien in der Toskana spezialisiert. Was als Hobby und persönliches Training für Radrennen angefangen hat, ist heute ein Business. Jedes Jahr würden das Material und die Technik besser, sagt Beer, der mit seinem Unternehmen heuer erstmals an der Ferienmesse vertreten ist.

«Veloferien sind interessant und sehr abwechslungsreich», so Beer. Dass solche Aktivferien ein Trend geworden seien, habe auch damit zu tun, dass man etwas für seine Gesundheit mache und die Zeit trotzdem geniessen könne. «Kombiniert mit Ferien ist das natürlich doppelt schön.» Im Ausland seien auch individuelle Veloferien möglich, sagt der Experte. Reisende, die in der Toskana mit dem Rennvelo unterwegs sein möchten, können dies mit Strassenkarten von «mtbeer» machen: «Bei Fahrten mit dem Mountainbike abseits der Strasse sind wegen des unbekannten Geländes geführte Touren aber sinnvoller.»

Zwanzig Veloaussteller

Nicht nur in Italien, Spanien oder Frankreich, sondern auch in der Schweiz sind Veloferien immer populärer, etwa auf der Burgdorfer Herzroute, die von Lausanne nach Rorschach führt. Die Messebesucher können sich über die Route, die mit Flyer-E-Bikes ­zurückgelegt wird, informieren. Vorgestellt werden auch Velo­routen in der Ostschweiz oder in Zürich sowie an exotischen Destinationen wie Mauritius.

Das Herzstück der Sonderausstellung an der Ferienmesse bilden in der Halle 2.2 über 20 Veloaussteller wie Thömus, TCS oder E-Motion E-Bike und zwei Veloparcours mit den Namen «Nature» und «Urban». Für Wagemutige steht der Fun-Cube bereit – eine knapp vier Meter hohe Holzkonstruktion mit Rampe mitten in der Halle.

Als besonderes Highlight wird von den Messeveranstaltern die Veloteststrecke angepriesen. Hier können Interessierte selbst Hand anlegen und verschiedene Velos und E-Bikes ausprobieren. Wer nach der Fahrt mehr über das getestete Fahrrad wissen will, kann sich bei den Expertinnen und Experten beraten lassen.

Und wer sich nicht für Reisen mit dem Velo interessiert, kann sich anderweitig inspirieren lassen. Ob Städtetrip, Strandferien, Abenteuer im Urwald oder Wellnessferien – die Aussteller stehen den Besuchern beratend zur ­Seite.



Ferienmesse Bern: 11. bis 14. Januar 2018, Do, Sa und So: 10 bis 18 Uhr; Fr: 10 bis 20 Uhr. (Berner Zeitung)