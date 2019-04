Velo-Demo gegen Fabrikool-Verkauf

Wie bereits am vergangenen Sonntag haben in Bern erneut rund 200 Personen gegen den Verkauf der alten Schreinerei an der Fabrikstrasse 2 protestiert.

Diese wird seit 2017 vom Fabrikool-Kollektiv bewohnt. Sie hatte über 15 Jahre leer gestanden, bevor das Kollektiv sie zuerst besetzte und dann in Zwischennutzung bewohnte. Ende Dezember 2018 kündigte das Kollektiv allerdings den Zwischennutzungsvertrag mit dem Kanton – weil dieser das Haus «an ein gewinnorientiertes Projekt im Baurecht verkauft», wie das Kollektiv Anfang April auf der Onlineplattform Barrikade.info schrieb.