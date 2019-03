Vegane Burger vom Schweinehirten

Laupenstrasse, Bern: Das ehemalige Kino Royal ist einge­rüstet. Hier wird im Juni die erste Swing-Kitchen-Filiale der Schweiz eröffnet. Der 180 Quadratmeter grosse Raum im Erdgeschoss wird umgebaut, 50 Sitzplätze soll es geben. Derzeit läuft das Baubewilligungsverfahren mit Einsprachefrist bis zum 29. März.

Eigentlich hätte man hier schon Anfang März Burger braten wollen, doch der Rückbau des Kinos war herausfordernder, als der Bauherr Stefan Helfer annahm. Der gelernte Koch führt in Murten das Hotel Schiff. Er findet vegane Konzepte wichtig für die Zukunft.

Auf die Frage, ob er Veganer sei, antwortet er: «Ich selber nicht, aber meine ganze Familie hat eine grosse Affinität zur veganen Küche.» Swing Kitchen spreche mit diesem Konzept und dem Ziel, Ressourcen zu sparen, ja nicht nur Veganer an.

Das Schiff, wo man auch wegen Eglifilet, Ententerrine oder Schweinsschnitzel einkehrt, gibt der 48-Jährige an seinen Bruder ab. «Ich werde mich nach Ablauf des Vertrages in Murten ganz auf Swing Kitchen konzentrieren», sagt Helfer.

Filiale Nummer 8

Die Lokale werden in Franchising abgegeben, so entstehen möglichst identische Filialen. Bekannte Beispiele dafür sind McDonald’s oder Starbucks. Das Franchise in der Schweiz übernimmt Stefan Helfer. Dafür zahlt er einmalig 25000 Euro und dann nach Eröffnung 5 Prozent des Umsatzes an den Österreicher Karl Schillinger, der die Fast-Food-Kette gründete.

«80 Prozent unserer Gäste sind keine Veganer», sagt der 52-Jährige auf Anfrage. Nebst der Filiale an der Berliner Friedrichstrasse gibt es noch eine zweite in Berlin, fünf in Österreich, und in Hamburg ist eine weitere in Planung. Laufe die Zusammenarbeit mit Helfer gut, so sollen bis zu zehn Filialen in der Schweiz eröffnet werden.

Der Standort in Bern gefällt Schillinger. Er arbeitete in Zürich, weshalb er Bern auch kenne. An der Laupenstrasse sieht er Potenzial wegen des Bahnhofs und der Universität. «Da zwei Drittel unserer Gäste zwischen 20 und 30 Jahre alt sind, passt der Standort dort gut», sagt Schillinger.