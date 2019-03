Vandalen zerstören Anti-Rassismus-Skulptur

«Ich kann mir auch vorstellen, die beschädigte Skulptur in unserem Schaufenster an der Effingerstrasse aufzustellen», sagt Itziar Marañon, als Symbol, wie notwendig der Kampf gegen Rassismus in der heutigen Gesellschaft nach wie vor ist.

Letztes Jahr ging alles gut

Dass die Organisatoren den Rassismus in dieser Form zu spüren bekommen, ist neu: «Wir hatten schon letztes Jahr Bedenken, die Skulptur an einem so öffentlichen Platz aufzustellen. Damals ist aber nichts passiert.» Vielleicht sei die Kampagne mit den grellen gelben Plakaten in diesem Jahr sichtbarer, auffälliger.

Die Vandalenakte hätten aber auch etwas Positives: «Auf unsere Facebook-Posts haben wir viele positive Reaktionen, viel Zuspruch erhalten», sagt Itziar Marañon. «Es gibt viel mehr Leute, die sich gegen Rassismus engagieren, als man vielleicht denkt.»

Mehr Informationen zur Aktionswoche gegen Rassismus auf der Homepage der Stadt Bern.