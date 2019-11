VCS zeigt Bauhaus an

Der Druck auf Bauhaus steigt. Heute Montag teilte die VCS Regionalgruppe Bern mit, dass sie die deutsche Heimwerkerkette beim Bauinspektorat der Gemeinde Köniz angezeigt hat.

Auf deren Boden betreibt Bauhaus nämlich die Filiale, die ihr seit Jahr und Tag Probleme bereitet: Der Fachmarkt zieht derart viele Leute an, dass das Fahrtenkontingent so, wie es seinerzeit in der Baubewilligung fixiert worden ist, bei weitem nicht ausreicht.