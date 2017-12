Unverkaufte Weihnachtsbäume landen im Tierpark

1,2 bis 1,4 Millionen Christbäume werden hierzulande jährlich zum Verkauf angeboten, und noch bis kurz vor Weihnachten ist das Angebot vielerorts schier unendlich. Restbestände scheinen vorprogrammiert zu sein, doch wohin damit? Immerhin gibt es in diesem Markt von einem Tag auf den anderen keinen Absatz mehr: Nach dem Lichterglanz der Festtage will niemand mehr eines dieser Nadelhölzer kaufen. Ob sie am Ende Jahr für Jahr in grossen Mengen in der Kehrichtverbrennungsanlage landen?

Nun, ganz so schlimm ist es nicht, wie Landi, Coop und Migros unisono versichern. In der Regel bleibe kaum mehr viel übrig. Genaue Zahlen mag zwar niemand nennen, doch eines scheint klar: In den letzten beiden Tagen vor Weihnachten verkaufen sich Tannenbäume wie frische Weggli. Christoph Nydegger, Ladenleiter bei der Landi Köniz, illustriert den Gang der Geschäfte so: Am zweitletzten Verkaufstag standen dieses Jahr am Morgen noch über 50 Bäume vor dem Laden. Am Nachmittag waren es noch 25.

Willkommenes Zusatzfutter

Nydegger kauft in drei Tranchen frisch geschnittene Bäume ein und kalkuliert, wie er sagt, sehr vorsichtig. Es sei nicht das Ziel, am letzten Verkaufstag vor Weihnachten noch das gesamte Sortiment an Christbäumen anbieten zu können. Ladenhüter lägen bei Spielwaren drin, nicht aber bei Tannenbäumen.

Dass bei der Landi Köniz einmal 40 Bäumchen zurückgeblieben sind, bezeichnet Nydegger als absolute Ausnahme. Seit Jahr und Tag liefert er den Restbestand an den Berner Tierpark Dählhölzli, doch oftmals blieben für die Tiere höchstens ein bis zwei Bäume übrig. In den beiden letzten Jahren gab es für die Steinböcke und Gämsen sogar überhaupt keinen Festschmaus aus seiner Landi.

Leer ausgegangen sind die Tiere trotzdem nicht. Heuer lieferte Coop Bern zum zweiten Mal das spezielle Grünzeug in den Tierpark. Doch sehr viele Bäume «bleiben auch bei Coop nicht zurück», wie Sprecher Ronny Aeschbacher sagt. Die Bäume seien einfach Zusatzfutter für die Vierbeiner.

Bei der Migros Aare werden laut Sprecherin Andrea Bauer die Tannenbäume ebenfalls gestaffelt angeliefert Jahr für Jahr gegen 13'000 Stück. Was nicht verkauft wird, landet allerdings in der Kehrichtverbrennungsanlage. Dieses Jahr sei der Verkauf aber sehr gut gelaufen, betont Bauer.

Rabatte auf Kränzen

Nicht viel Gefallen würde der Tierpark übrigens an Adventskränzen und anderen Gestecken finden. Draht und Schnüre wären eine Gefahr für die Huftiere. Doch Abfall gibt es in diesem Bereich weder bei der Landi noch bei Coop oder Migros. Dafür sorgen grosszügige Rabatte: Kaum ist der erste Advent vorbei, fallen die Preise bei den Kränzen mit frischen Zweigen

Hier gilt ein – allerdings nicht genanntes – Ablaufdatum. Schliesslich will niemand halb dürre Gestecke in den Regalen haben. Das wäre schlecht für das Geschäft. (Berner Zeitung)