Lyss will mit seinen Altlasten aufräumen. Nicht im übertragenen, sondern im wörtlichen Sinn. Verschmutzter Boden soll sauber werden, damit dort Neues entstehen kann. Konkret arbeiten die Behörden derzeit ein Geschäft für die übernächste Parlamentssitzung aus: Auf einer Parzelle im südlichen Industriegebiet Grien, wo sich in den 1940er- bis 1970er-Jahren die Abfalldeponie der Gemeinde befand, will sich eine Firma niederlassen. Damit Lyss den Verkauf abwickeln kann, muss der Boden vorgängig gereinigt werden. Das kostet die Gemeinde über eine Million Franken.