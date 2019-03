Als Frauenknecht am Bahnhof Bern auf den Bus wartet, bemerkt sie ihn zuerst kaum, so leise nähert er sich der Station. Drinnen die nächste Überraschung: mehr Licht und Platz als in anderen Bussen.

Auf der Fahrt zur Endstation Weiermatt erklärt ihr Marcus Jung, dass Bernmobil den Strom bei Energie Wasser Bern bezieht. In Köniz angekommen, beobachtet sie, wie dieser Strom in den Bus gelangt: «Der Chauffeur zieht die Handbremse, drückt einen Knopf, wodurch sich der Arm der Ladestation zum Bus biegt und ihn mit Strom versorgt.»

Sechs bis acht Minuten dauert der Vorgang; bis zu vier Runden kann der Bus drehen ohne neue Ladung. Im Busdepot am Eigerplatz setzt sich Carol Frauenknecht selber ans Steuerrad eines Busses und entdeckt weitere Details.

Besonders faszinieren sie die elektronischen Rückspiegel: «Aussen trägt der Bus keine Spiegel mehr, da sind Kameras!» Sie verschonen den Chauffeur oder die Chauffeuse mit dem toten Winkel und zeigen ein Bild von den Türen. Dann darf Frauenknecht eine fiktive Durchsage machen: «Liebe Fahrgäste, ich wünsche allen eine gute Fahrt!»

Selber fährt sie jeden Tag mit dem Bus zur Arbeit. Jedoch auf der Linie 10, auf der kein Elektrobus verkehrt. «Für die Steigung nach Schliern reicht die Kraft des Busses wohl nicht. Zudem müssten mehr Ladestationen gebaut werden.» Sie zweifelt darum, dass sie je mit einem Elektrobus in ihr Geschäft reist. Doch der Blick auf den Bus und das Wissen, wie dieser funktioniert, genügen ihr.

Haben auch Sie einen Wunsch, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist? Dann setzen Sie sich mit der Redaktion in Verbindung. Wir befassen uns ausschliesslich mit nicht kommerziellen Wünschen. Schreiben Sie an redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: «Wünsch dir was»). Geben Sie Name, Adresse und Telefonnummer an.