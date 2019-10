Ungarin nach tödlichem Beziehungsstreit verurteilt

Nur sie und ihr 55-jähriger Freund hatten sich am Tatabend Anfang Oktober 2018 in der Wohnung in Schwarzenburg befunden. Die beiden bekamen Streit, bei dem es wohl auch um die Auflösung der erst zwei Monate alten Beziehung gegangen sein dürfte. Der Streit wurde zuerst verbal, dann auch tätlich ausgetragen. Die Frau ging in die Küche, behändigte ein Rüstmesser und stiess es ihrem Freund in die Brust, so die Sicht der Anklage.

Die Verteidigerin der Ungarin hielt es hingegen für plausibel, dass ihre Mandantin sich nicht an die entscheidende Tatzeit erinnern könne. Die Frau sei unter Schock gestanden und alkoholisiert gewesen.

Letztlich blieben die entscheidenden Minuten «eine Blackbox». Es gebe mehrere andere denkbare Varianten, etwa dass der Mann die Frau angegriffen habe und sich diese mit dem Messer in der Hand verteidigen wollte. Auch suizidale Absichten des Mannes könnten letztlich nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Alles in allem reiche diese Indizienlage nicht aus für einen Schuldspruch.

Das Gericht hielt einen Schuldspruch hingegen für angemessen, wie der Gerichtspräsident am Freitag sagte. Es gebe zahlreiche Erkenntnisse zum Tatabend, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatrekonstruktion.