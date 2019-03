Wie macht er das nur! Lionel Dellberg (36), in Bern wohnender Walliser, zaubert die neue 1000er-Note in sein Portemonnaie. Am Mittwoch hat die Nationalbank diese in Umlauf gebracht.

Das Video entspringt seiner Serie «Ausgetrickst»: Alle zwei Wochen will der Zauberer und Comedian Lionel einen Clip produzieren, der die Aktualität aufgreift – und dem Alltag mit einem Augenzwinkern ein Schnippchen schlägt. Den ersten Trick sehen Sie hier: