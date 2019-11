Unbewilligte Demo verlief friedlich

Am Samstagnachmittag fand in Bern eine unbewilligte Demonstration unter dem Motto «Revolutionäre Kämpfe verbinden» statt. Um 15 Uhr besammelten sich einige hundert Demonstranten, um anschliessend mit Transparenten durch die Innenstadt zu ziehen. Via Spitalgasse, Marktgasse und Kramgasse zogen sie zur Kreuzgasse, wo eine Rede gehalten wurde. Viele der Demonstranten waren vermummt und zündeten Rauchpetarden.